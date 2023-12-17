Марино ПУШИЧ: «В будущем могу пригласить японца в Шахтер»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился мнением о японских футболистах накануне товарищеского матча против «Ависпы Фукуока»:

«У меня был очень хороший опыт работы с японскими игроками – например, с Уэдой, когда я работал в «Фейеноорде». Я восхищаюсь страстью, с которой они стремятся развиваться, и отношением к работе. Многие из них играют на очень хорошем уровне, на уровне Лиги чемпионов.

Если в будущем у меня будет возможность взять японского игрока в «Шахтер» – это вполне реально. Во время следующего трансферного окна мы увидим, будет ли у нас такой вариант. В любом случае мы надеемся, что игроки из-за рубежа увидят, что в Украине можно играть в футбол и показать себя, несмотря на непростые обстоятельства».

Поединок между «Ависпой» и «Шахтером» состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени.