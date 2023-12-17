Зимнее усиление. Жирона нацелилась на бывшего игрока Барселоны

Каталонская «Жирона» интересуется центральным полузащитником «Порту» Нико Гонсалесом, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, игра 21-летнего футболиста очень нравится главному тренеру «Жироны» Мичелю. Он просит руководство клуба оформить трансфер уже зимой.

Интересно, что Нико Гонсалес является воспитанником другой каталонской команды – «Барселоны». Он находился в системе клуба с 2013 по 2023 год, сыграв 37 матчей на взрослом уровне.

Летом 2023 года «Порту» приобрел Нико за 8.4 миллионов евро, но пока испанцу не удается стать важным игроком в составе «драконов». На его счету всего 17 матчей (538 игровых минут) в этом сезоне.

Ранее стали известны планы «Жироны» на зимнее трансферное окно.