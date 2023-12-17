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Англия
17 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 17 декабря 2023, 12:38
452
0

Клубы АПЛ следят за Беллингемом

На радарах находится Джоб Беллингем – брат Джуда из «Реала»

17 декабря 2023, 11:33 | Обновлено 17 декабря 2023, 12:38
452
0
Клубы АПЛ следят за Беллингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

За полузащитником клуба «Сандерленд» Джобом Беллингемом во время недавнего матча английского Чемпионшипа с «Бристолем» (1:0) наблюдали скауты «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Об этом сообщил британский журналист Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что в ближайшее трансферное окно предложение «Сандерленду» о продаже Беллингема намерен сделать «Тоттенхэм».

В предыдущем сезоне 18-летний Джоб Беллингем, который является братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема, принял участие в 22 матчах «черных котов» во всех турнирах, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

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Джоб Беллингем Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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