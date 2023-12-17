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Чемпионат Испании
Жирона
18.12.2023 22:00 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 декабря 2023, 12:20 |
131
0

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

17 декабря 2023, 12:20 |
131
0
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Цыганков

В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу у жиронцев в активе 41 очко, а «Алавес» набрал 16 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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