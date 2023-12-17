В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».



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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу у жиронцев в активе 41 очко, а «Алавес» набрал 16 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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