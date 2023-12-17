Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
В понедельник, 18 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и каталонская «Жирона». Игра пройдет в Жироне на стадионе «Эстади Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу у жиронцев в активе 41 очко, а «Алавес» набрал 16 баллов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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