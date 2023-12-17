«Дали хорошие условия». Костюк рассказала, почему сыграет против россиянки

Сегодня, 17 декабря 2023 года украинская теннисистка Марта Костюк сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague, который проходит во Франции.

Украинка объяснила свое решение принять приглашение на этот матч:

«Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников. Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я довольно рано завершила свой сезон».

Также Марта отметила, что не будет делать никаких совместных фото и не пожмет руку россиянке. Об этом она сказала организаторам, и те поддержали ее позицию.

Ранее Марта Костюк призвала отстранить россиян от участия в Олимпиаде 2024.