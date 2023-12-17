«Дали хорошие условия». Костюк рассказала, почему сыграет против россиянки
Украинская теннисистка сыграет против россиянки Мирры Андреевой
Сегодня, 17 декабря 2023 года украинская теннисистка Марта Костюк сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague, который проходит во Франции.
Украинка объяснила свое решение принять приглашение на этот матч:
«Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников. Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я довольно рано завершила свой сезон».
Также Марта отметила, что не будет делать никаких совместных фото и не пожмет руку россиянке. Об этом она сказала организаторам, и те поддержали ее позицию.
Ранее Марта Костюк призвала отстранить россиян от участия в Олимпиаде 2024.
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