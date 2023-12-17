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  4. «Дали хорошие условия». Костюк рассказала, почему сыграет против россиянки
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17 декабря 2023, 11:23 |
931
7

«Дали хорошие условия». Костюк рассказала, почему сыграет против россиянки

Украинская теннисистка сыграет против россиянки Мирры Андреевой

17 декабря 2023, 11:23 |
931
7
«Дали хорошие условия». Костюк рассказала, почему сыграет против россиянки
Instagram. Марта Костюк

Сегодня, 17 декабря 2023 года украинская теннисистка Марта Костюк сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague, который проходит во Франции.

Украинка объяснила свое решение принять приглашение на этот матч:

«Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников. Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я довольно рано завершила свой сезон».

Также Марта отметила, что не будет делать никаких совместных фото и не пожмет руку россиянке. Об этом она сказала организаторам, и те поддержали ее позицию.

Ранее Марта Костюк призвала отстранить россиян от участия в Олимпиаде 2024.

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Марта Костюк Мирра Андреева
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 7
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Александр
Я блять просто не розумію. Всі такі патріоти, алея як тільки до грошей доходить, то можна десь і посунути свої принципи. Головне про ВСУ згадати і типу все норм. Цю країну не врятувати 
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+1
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Рональд Рейган
Така собі відмазка. Коли зустічаються з рабсіянками по сітці в турнірах WTA-немає питань. А тут виставковий турнір. Дали бабла-погодилась. 
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+1
SuperMario
А если предложить хорошие условия за совместное фото и пожатие руки?? А если еще чуть чуть докинуть,что бы сказала,что Крым-это раша и мы адын народ?? Что бы сделать хороший донат конечно же,это ведь не проверишь.. У каждой позиции своя цена..
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-1
ALKOSruLKA
Ви собі там воюйте,  а я свого йо.аря призовного віку вивезу за кордон і буду з рабсєянами мячика штуркати.... Ну умови ж гарні запропонували, чого ви?
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-1
west-ukr5555
Вона усіх за дурачків має??? Виставковий, с@ука, матч з кацапкою за донат?!!! Якби це був якийсь турнір то ще куди не йшло... А це виставковий!!! 
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-1
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