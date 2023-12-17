16.12.2023 20:00 – FT 0 : 2
Саудовская Аравия17 декабря 2023, 08:41 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:58
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Саудовская Аравия. Команда Аль-Таавун набрала ход и близка к топ-3
16 декабря состоялись два матча 17-го тура чемпионата
17 декабря 2023, 08:41 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:58
90
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16 декабря состоялись два матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Команда Аль-Таавун набрала ход, выиграла у клуба Аль-Иттифак (2:0) и с тремя победами подряд приблизилась к топ-3.
Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (37), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (34), Аль-Иттихад (28).
Чемпионат Саудовской Аравии
17-й тур, 16 декабря
Аль-Рияд – Аль-Халидж – 0:1
Голы: Саид, 24
Аль-Иттифак – Аль-Таавун – 0:2
Голы: Эль-Махдиуи, 41, Матеуш, 63
Турнирная таблица
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