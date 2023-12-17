Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовская Аравия. Команда Аль-Таавун набрала ход и близка к топ-3
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
16.12.2023 20:00 – FT 0 : 2
Аль-Таавун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
17 декабря 2023, 08:41 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:58
90
0

Саудовская Аравия. Команда Аль-Таавун набрала ход и близка к топ-3

16 декабря состоялись два матча 17-го тура чемпионата

17 декабря 2023, 08:41 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:58
90
0
Саудовская Аравия. Команда Аль-Таавун набрала ход и близка к топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря состоялись два матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Аль-Таавун набрала ход, выиграла у клуба Аль-Иттифак (2:0) и с тремя победами подряд приблизилась к топ-3.

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (37), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (34), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 16 декабря

Аль-Рияд – Аль-Халидж – 0:1

Голы: Саид, 24

Аль-Иттифак – Аль-Таавун – 0:2

Голы: Эль-Махдиуи, 41, Матеуш, 63

Турнирная таблица

По теме:
Есть ли Роналду? Составлена сборная самых дорогих игроков саудовской лиги
Митрович догоняет Роналду. Аль-Хиляль упрочил лидерство в Саудовской Аравии
Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Аль-Халидж Аль-Рияд Аль-Иттифак
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17 декабря 2023, 07:45 2
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону

Денис Соколовский отлично показывает себя в академии Ла Масии

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16 декабря 2023, 18:43 8
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен

Капитан «Лутон Таун» потерял сознание

Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Футбол | 16.12.2023, 12:52
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.12.2023, 06:59
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Футбол | 16.12.2023, 20:04
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
15.12.2023, 19:03 7
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56
Бокс
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 7
Футбол
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
15.12.2023, 15:10 26
Футбол
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
15.12.2023, 20:55 3
Футбол
Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
15.12.2023, 18:29
Футбол
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
15.12.2023, 21:56 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем