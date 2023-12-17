Саудовская Аравия. Команда Аль-Таавун набрала ход и близка к топ-3

16 декабря состоялись два матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Аль-Таавун набрала ход, выиграла у клуба Аль-Иттифак (2:0) и с тремя победами подряд приблизилась к топ-3.

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (47), Аль-Наср (37), Аль-Ахли (34), Аль-Таавун (34), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 16 декабря

Аль-Рияд – Аль-Халидж – 0:1

Голы: Саид, 24

Аль-Иттифак – Аль-Таавун – 0:2

Голы: Эль-Махдиуи, 41, Матеуш, 63

Турнирная таблица