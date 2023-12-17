Другие новости17 декабря 2023, 00:29 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
Важные события во всех видах спорта
17 декабря 2023, 00:29 |
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В воскресенье, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Арсенал – Брайтон
16:00 Брентфорд – Астон Вилла
18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
20:30 Бавария – Штутгарт
22:00 Реал Мадрид – Вильярреал
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