ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря

В воскресенье, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Арсенал – Брайтон

1.50 – 4.94 – 6.79

16:00 Брентфорд – Астон Вилла

3.27 – 3.77 – 2.25

18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

1.34 – 6.26 – 9.05

20:30 Бавария – Штутгарт

1.48 – 5.40 – 6.43

22:00 Реал Мадрид – Вильярреал

1.26 – 7.10 – 12.00