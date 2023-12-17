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17 декабря 2023, 00:29 |
36
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря

Важные события во всех видах спорта

17 декабря 2023, 00:29 |
36
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 17 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Арсенал – Брайтон

Favbet 1.50 – 4.94 – 6.79

16:00 Брентфорд – Астон Вилла

Favbet 3.27 – 3.77 – 2.25

18:30 Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Favbet 1.34 – 6.26 – 9.05

20:30 Бавария – Штутгарт

Favbet 1.48 – 5.40 – 6.43

22:00 Реал Мадрид – Вильярреал

Favbet 1.26 – 7.10 – 12.00

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Источник Sport.ua
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