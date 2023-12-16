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  4. У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 20:55 |
586
1

У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове

Владислав Приймак просит о помощи

16 декабря 2023, 20:55 |
586
1
У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
Instagram. Владислав Приймак и его семья

Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» сообщила ужасные новости.

27-летний опорный украинский полузащитник Владислав Приймак и его жена Кристина просят о помощи.

У их 3-летней дочки Марты врачи обнаружили опухоль в голове. Девочке прямо сейчас необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.

В текущем сезоне УПЛ Владислав отыграл 14 матчей за «пивоваров». Результативными действиями не отличился.

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Источник ФК Оболонь
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ROBOCOP
Здоровья малышке!!!
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