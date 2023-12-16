Украина. Премьер лига16 декабря 2023, 20:55 |
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У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове
Владислав Приймак просит о помощи
16 декабря 2023, 20:55 |
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Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» сообщила ужасные новости.
27-летний опорный украинский полузащитник Владислав Приймак и его жена Кристина просят о помощи.
У их 3-летней дочки Марты врачи обнаружили опухоль в голове. Девочке прямо сейчас необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.
- Реквизиты для помощи семье Владислава Приймака можно найти в Telegram-канале «Оболони»
В текущем сезоне УПЛ Владислав отыграл 14 матчей за «пивоваров». Результативными действиями не отличился.
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