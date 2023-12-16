У 3-летней дочки украинского футболиста Оболони нашли опухоль в голове

Пресс-служба киевского клуба «Оболонь» сообщила ужасные новости.

27-летний опорный украинский полузащитник Владислав Приймак и его жена Кристина просят о помощи.

У их 3-летней дочки Марты врачи обнаружили опухоль в голове. Девочке прямо сейчас необходимо дорогостоящее лечение и срочная сложная операция за границей.

Реквизиты для помощи семье Владислава Приймака можно найти в Telegram-канале «Оболони»

В текущем сезоне УПЛ Владислав отыграл 14 матчей за «пивоваров». Результативными действиями не отличился.