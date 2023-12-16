ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем
17 декабря состоится поединок 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Сейчас «скаузеры» занимают первое место в таблице чемпионата с 37 очками. У «красных дьяволов» 27 пунктов и 7-я позиция.
16 декабря наставники двух топ-клубов Англии Юрген Клопп и Эрик тен Хаг провели предматчевую пресс-конференцию.
Sport.ua предлагает перевод слова наставников.
ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем
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