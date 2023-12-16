17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Сейчас «скаузеры» занимают первое место в таблице чемпионата с 37 очками. У «красных дьяволов» 27 пунктов и 7-я позиция.

16 декабря наставники двух топ-клубов Англии Юрген Клопп и Эрик тен Хаг провели предматчевую пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает перевод слова наставников.

ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем