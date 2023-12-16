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  4. ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем
Англия
16 декабря 2023, 20:35 |
226
1

ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем

17 декабря состоится поединок 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

16 декабря 2023, 20:35 |
226
1
ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Эрик тен Хаг

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Сейчас «скаузеры» занимают первое место в таблице чемпионата с 37 очками. У «красных дьяволов» 27 пунктов и 7-я позиция.

16 декабря наставники двух топ-клубов Англии Юрген Клопп и Эрик тен Хаг провели предматчевую пресс-конференцию.

Sport.ua предлагает перевод слова наставников.

ВИДЕО. Не слежу за МЮ. Пресс-конференция Клоппа и Тен Хага перед топ-матчем

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Источник Sport.ua
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Перець
Ліверпуль дрюкне їх на класі
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