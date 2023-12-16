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16 декабря 2023, 20:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 20:21
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1

ВИДЕО. Безус оформил восьмой гол в сезоне и помог Омонии выиграть на Кипре

Роман забил 1-й мяч в матче против «Кармиотиссы», игра завершилась со счетом 2:1

16 декабря 2023, 20:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 20:21
711
1
ВИДЕО. Безус оформил восьмой гол в сезоне и помог Омонии выиграть на Кипре
ФК Омония

16 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Кипра между командами «Омония» и «Кармиотисса». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 20-й минуте украинский футболист «Омонии» Роман Безус открыл счет в поединке. Для Романа это 8-й гол в сезоне за 18 матчей и всего 2-й в чемпионате Кипра. Еще 6 мячей он оформил в квалификации Лиги конференций.

❗️ ВИДЕО. Безус оформил восьмой гол в сезоне и помог Омонии выиграть на Кипре

Сейчас «Омония» занимает 1-е место в таблице первенства с 32 очками. У АПОЭЛа, который находится на 2-й позиции, также 32 пункта и на 1 сыгранный тур меньше.

Чемпионат Кипра. 16 декабря. 15-й тур

Омония – Кармиотисса – 2:1

Голы: Безус, 20, Какулис, 58 (пен.) – Кацантонис, 38

Таблица чемпионата Кипра 2023/24

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Кармиотисса Полемидион Роман Безус Омония видео голов и обзор чемпионат Кипра по футболу
Источник Sport.ua
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Лига конференций без динамо
Сыграли 2-1,а  написано игра завершились 2-0 в пользу хозяев как так может быть 
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