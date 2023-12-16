Юве нужны деньги на трансфер Судакова. Известно кто покинет туринцев зимой

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Идея боссов «Юве» заключается в привлечении денег через продажу своих футболистов для дальнейших инвестиций на трансферном рынке зимой. По информации Calciomercato, итальянский клуб планирует продать зимой 20-летнего английского вингера Сэмьюэла Илинга-Джуниора, на которого претендуют «Тоттенхэм» и «Марсель», его трансферную стоимость оценивают в 25-30 миллионов евро.

Вырученные от продажи англичанина средства «Ювентус» планирует потратить именно на покупку Георгия Судакова.

21-летний Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».