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  4. Юве нужны деньги на трансфер Судакова. Известно кто покинет туринцев зимой
Италия
16 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:21
1225
7

Юве нужны деньги на трансфер Судакова. Известно кто покинет туринцев зимой

В Турине готовы расстаться с перспективным англичанином

16 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 16 декабря 2023, 17:21
1225
7
Юве нужны деньги на трансфер Судакова. Известно кто покинет туринцев зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Идея боссов «Юве» заключается в привлечении денег через продажу своих футболистов для дальнейших инвестиций на трансферном рынке зимой. По информации Calciomercato, итальянский клуб планирует продать зимой 20-летнего английского вингера Сэмьюэла Илинга-Джуниора, на которого претендуют «Тоттенхэм» и «Марсель», его трансферную стоимость оценивают в 25-30 миллионов евро.

Вырученные от продажи англичанина средства «Ювентус» планирует потратить именно на покупку Георгия Судакова.

21-летний Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

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Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы Серии A Ювентус
Источник Calciomercato
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Комментарии 7
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Fitness.sports
Перевод итальянская статьи не правильный правильный перевод вот.
Приоритетом всегда является полузащитник, возможно, атакующий полузащитник, который может гарантировать качество и голы, которые не смог обеспечить Погба. Идея состоит в том, чтобы взять кредит в январе, а затем сделать важные инвестиции летом (они следят за Самарджичем, но не только...); Однако, если важный трансфер прибудет уже в это трансферное окно, не исключено, что постоянная покупка может произойти уже в середине сезона. Сегодня сложно найти серба, которого «Удинезе» хотел бы сохранить до конца чемпионата, но в списке есть и другие имена
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0
Vitason
Ха-ха-ха,я их расстрою им придется продать два таких Илинга- Джуниора)))
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0
Fitness.sports
Странно, пролистал сайт источника, и не вижу статьи🤣
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-1
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