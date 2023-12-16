Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье было голодным и осталось голодным»

Главный тренер футбольного клуба «Полесье» Юрий Калитвинцев подвел промежуточные итоги первой части Украинской Премьер-Лиги 23/24, рассказал об отношении к критике в прессе и поделился своими впечатлениями от пройденного командой этапа сезона.

- На зимний перерыв «Полесье» отправилось на третьей строчке турнирной таблицы. За счет каких трех основных составляющих, по вашему мнению, удалось достичь этого результата?

- В основном, это тяга к учебе. У нас был короткий период, очень много новых футболистов появилось, но благодаря тому, что ребята были очень мотивированными и во время каждого тренировочного занятия они старались учиться. Поэтому каждый день, пусть и маленьким шагом, но мы шли вперед. Это благодаря их отношению к команде, в которую они пришли. И, конечно, те игроки, которые были, они знали наши требования и их задача была в короткий срок свести их в единое целое. На словах это легко, а по сути, когда готовишь команду во время соревновательного процесса, есть накладки. Но мы справились.

- Перед началом сезона в интервью на учебно-тренировочных сборах вы говорили, что у многих футболистов горят глаза и они хотят проявить себя в УПЛ. Как удается поддерживать этот пыл на довольно долгом промежутке времени и что для команды вы считаете лучшей мотивацией?

- Лучшая мотивация – это желание всем вместе добиться результата, а именно положительного. Второе – это уважение к нашему президенту клуба. Человек создал для нас все условия и мы не могли не ответить ему взаимностью. Нам было нужно правильно использовать то, что нам предоставили, а именно – у футболистов не было ни одной ситуации, чтобы сказать, что где-то команда не ела, или были какие-то другие бытовые проблемы. Даже если они возникали, мы могли на них не обращать внимание и были полностью сконцентрированы на общем результате.

Я говорил это еще в первом интервью, когда пришел в этот клуб – я гарантирую, что здесь не будет равнодушных. Независимо на сколько минут футболист выходит на поле, они все готовы друг за друга и делать все для достижения результата. Мы были «голодными» и остались «голодными». Мы – очень мотивированы.

- В начале сезона «Полесье» воспринимали, как амбициозного новичка сезона, но уже ближе к концу первого полугодия некоторые СМИ называли нашу команду лидерами и иногда грандом украинского чемпионата. Такая оценка от СМИ и футбольных экспертов: она радует и придает уверенности или наоборот усложняет подготовку к соперникам?

- Я никогда не запрещаю ребятам читать, смотреть, слышать и слушать экспертов. Но самое главное – то, что мы обсуждаем между собой здесь: на теоретических занятиях, на тренировочных занятиях. Я не помню, чтобы нас называли прямо лидерами. Я слышал только одно – что у нас нет игры и ничего. Но команда за 17 игр (даже больше) имеет всего три поражения. Что такое качество игры? Это субъективизм. Мы занимаемся профессиональным видом спорта и как бы ни было – здесь главное результат. В идеале – результат при хорошей игре. Но что такое хорошая игра? Кому-то нравится одно, кому-то другое. Кому-то просто не нравится наша команда и он рассказывает, что мы плохо играли, или, допустим, нам где-то повезло. Но чем хуже о нас говорили, тем больше нас это закаляло. Мы верили в свои силы и знали чем нам заниматься. Самое главное – честно смотреть друг другу в глаза после игры. Поэтому совсем нас не отвлекали нас разговоры о команде. У нас свои задачи и свой путь. А раскачивание лодки до добра не доводит. В короткий срок нам удалось создать футбольную семью. И разговоры никак на нас не влияли, мы относились к этому спокойно. Если о нас говорят, значит мы интересны, значит мы конкурентоспособны, значит мы вызываем интерес у людей. Это хорошо, но это никоим образом не влияло на процесс.

Я всегда выступаю за критику – за продуктивную. И некоторые вещи, которые говорили о нашей команде, были довольно информативными. Но когда идет критиканство, то за счет уже опыта на это просто перестаешь обращать внимание, потому что пользы это не принесет, а вреда – может. Критиканство – это ужасно. А критика – всегда должна быть и нужно правильно анализировать эту критику. Замечу, что в некоторых моментах нам это даже помогало.

- После матча с «Днепром-1» перед зимней паузой, вы сказали, что думаете, будете ли хвалить команду за пройденный этап. Все же, заслуживает ли команда похвалы по вашему мнению, и за что наоборот, как тренер, вы можете команду поругать?

- Я бы ответил на этот вопрос уже после сезона. Потому что на сегодня мы видим только промежуточное. У нас каждая важнейшая игра – следующая. И каждая игра – это своя история. А подводить итоги по чемпионату нужно после чемпионата. Нужно ли сейчас радоваться, нужно ли горевать, нужно ли веселиться? Мы еще ничего не сделали. Это промежуточный этап, это конец года, но еще ничего не сделано. Поэтому хвалить? Я всегда хвалю, когда есть за что. А сейчас я бы похвалил команду, футболистов, за их профессиональное отношение к своим обязанностям.

Процесс идет, а когда процесс закончится и закончится чемпионат, мы можем сесть, проанализировать за что хвалить, за что ругать. На сегодня я бы не назвал это промежуточным результатом, потому что это еще не результат, а текущая ситуация. Все мои мысли после матча «Днепром-1» были о том, что делать дальше, как правильно готовиться. Я прекрасно понимаю, какой будет вторая часть чемпионата. Будет очень сложно. И мне очень интересен процесс. А хорошо это или плохо – увидим после чемпионата.