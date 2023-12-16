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Англия
16 декабря 2023, 14:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 14:05
528
0

Ливерпуль встал в очередь за 21-летним цетрбеком Байера

Колумбиец Инкапье переехал в Германию из аргентинского «Тальереса» летом прошлого года

16 декабря 2023, 14:04 | Обновлено 16 декабря 2023, 14:05
528
0
Ливерпуль встал в очередь за 21-летним цетрбеком Байера
ФК Байер. Пьеро Инкапье

Чем ближе зимнее трансферное окно, тем больше слухов вокруг футболистов, лучше других проявивших себя в первой части сезона.

Своей надежной игрой в составе «Байера» обратил на себя внимание 21-летний центральный защитник Пьеро Инкапье. Ранее итальянские «Рома» и «Милан», а также английский «Ньюкасл» давали за колумбийского футболиста 70 млн евро, но сейчас в очередь встал еще один представитель АПЛ – «Ливерпуль», и ценник наверняка поднимется.

Отметим, что Инкапье перешел в «Байер» из аргентинского «Тальереса» летом 2022 года за 6,35 млн евро. В нынешнем сезоне колумбиец провел за «фармацевтов» 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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Источник Goal.com
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