Ливерпуль встал в очередь за 21-летним цетрбеком Байера

Чем ближе зимнее трансферное окно, тем больше слухов вокруг футболистов, лучше других проявивших себя в первой части сезона.

Своей надежной игрой в составе «Байера» обратил на себя внимание 21-летний центральный защитник Пьеро Инкапье. Ранее итальянские «Рома» и «Милан», а также английский «Ньюкасл» давали за колумбийского футболиста 70 млн евро, но сейчас в очередь встал еще один представитель АПЛ – «Ливерпуль», и ценник наверняка поднимется.

Отметим, что Инкапье перешел в «Байер» из аргентинского «Тальереса» летом 2022 года за 6,35 млн евро. В нынешнем сезоне колумбиец провел за «фармацевтов» 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.