Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я человек, который верит до конца»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил важность доверия, которое он ощущает от руководства клуба.

«Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в «Тоттенхэме». Я верил своему боссу до конца.

Я человек, который всегда доверяет – пока кто-нибудь не покажет мне, что я больше не могу это делать. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает.

Я решил подписать контракт с «Челси», потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу. Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы, у нас самая лучшая компания, и они уже очень хорошо себя зарекомендовали», — отметил Почеттино.