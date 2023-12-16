Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я человек, который верит до конца»
Англия
16 декабря 2023, 13:26 |
393
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я человек, который верит до конца»

Наставник «Челси» отметил отношение со стороны руководства клуба

16 декабря 2023, 13:26 |
393
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я человек, который верит до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил важность доверия, которое он ощущает от руководства клуба.

«Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в «Тоттенхэме». Я верил своему боссу до конца.

Я человек, который всегда доверяет – пока кто-нибудь не покажет мне, что я больше не могу это делать. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает.

Я решил подписать контракт с «Челси», потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу. Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы, у нас самая лучшая компания, и они уже очень хорошо себя зарекомендовали», — отметил Почеттино.

По теме:
Челси – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тен Хаг назвал скромные цели Манчестер Юнайтед на сезон
Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Футбол | 16 декабря 2023, 10:52 3
Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024

Об этом рассказал президент Федерации футбола Италии

Агенты получили рекордные доходы в 2023 году. ФИФА пытается их ограничить
Футбол | 16 декабря 2023, 12:07 0
Агенты получили рекордные доходы в 2023 году. ФИФА пытается их ограничить
Агенты получили рекордные доходы в 2023 году. ФИФА пытается их ограничить

The Athletic – о попытках ФИФА ввести жесткое регулирование деятельности футбольных агентов

ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Футбол | 15.12.2023, 21:56
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Футбол | 16.12.2023, 06:59
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Футбол | 15.12.2023, 19:03
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
15.12.2023, 12:18 52
Футбол
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 6
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 68
Футбол
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 15
Хоккей
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
14.12.2023, 14:33 1
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
14.12.2023, 09:49 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем