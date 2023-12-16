Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Я человек, который верит до конца»
Наставник «Челси» отметил отношение со стороны руководства клуба
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил важность доверия, которое он ощущает от руководства клуба.
«Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в «Тоттенхэме». Я верил своему боссу до конца.
Я человек, который всегда доверяет – пока кто-нибудь не покажет мне, что я больше не могу это делать. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает.
Я решил подписать контракт с «Челси», потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу. Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы, у нас самая лучшая компания, и они уже очень хорошо себя зарекомендовали», — отметил Почеттино.
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