Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»
Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич поразмышлял по поводу того, кого из арендованных футболистов «бело-синим» стоило бы вернуть назад в команду.
«Относительно легионеров «Динамо» – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Возможно, уровень мастерства Жерсона Родригеша сегодня команде пригодился бы. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.
Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но он не подходит «Динамо». Сегодня команда перестроилась на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча.
А уровень других легионеров на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде».
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