Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды

Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич поразмышлял по поводу того, кого из арендованных футболистов «бело-синим» стоило бы вернуть назад в команду.

«Относительно легионеров «Динамо» – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Возможно, уровень мастерства Жерсона Родригеша сегодня команде пригодился бы. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.

Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но он не подходит «Динамо». Сегодня команда перестроилась на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча.

А уровень других легионеров на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде».