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  4. Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 12:52 |
1634
2

Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды

Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»

16 декабря 2023, 12:52 |
1634
2
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич поразмышлял по поводу того, кого из арендованных футболистов «бело-синим» стоило бы вернуть назад в команду.

«Относительно легионеров «Динамо» – вопрос закрыт. Ни один из них не вернется. Возможно, уровень мастерства Жерсона Родригеша сегодня команде пригодился бы. Относительно украинских футболистов – разве что Сергей Булеца.

Цитаишвили для меня футболист с очень высоким футбольным интеллектом, но он не подходит «Динамо». Сегодня команда перестроилась на футбол Лобановского – с быстрым переходом из обороны в атаку, все за линией мяча.

А уровень других легионеров на сегодня ниже, чем у своих ребят, которые есть в команде».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ Георгий Цитаишвили Жерсон Родригеш Сергей Булеца
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Fitness.sports
Какой Родригеш. Алколиков и нарушителей прочь с клуба. Динамо хватило на своем веку таких. Одни проблемы предательство от таких игроков.
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0
Swed
Надо искать в своём сообществе :  Динамо  Хьюстон,  Дрезден, Бухарест,  Загреб, у бацьки и хла переманивать с помощью разведки. Вот был же Шкуркин из цээска?   Его раскололи и отпустили дальше.
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