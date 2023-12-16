Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо – один из фаворитов УПЛ»

Бывший тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич оценил шансы команды Александра Шовковского на чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«У «Динамо» всегда задача - борьба только за чемпионство. «Кривбасс» и «Днепр-1» потеряли очки. По потерянным баллам «Динамо» с «Шахтером» уже опережают и «Днепр-1», и «Кривбасс». Поэтому задача у «Динамо» всегда одна, а как будет по весне...

Я уверен, что «Динамо» - один из фаворитов в борьбе за чемпионство. Если еще месяц назад это было бы следующим образом: «Да, «Динамо» могло бы зацепиться за тройку». То сегодня я вам говорю, что «Динамо» – один из фаворитов».