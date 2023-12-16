ПСВ – единственные в Европе, выигравшие все матчи в чемпионате-2023/2024
Победное шествие эйндховенцев попробует остановить АЗ
ПСВ, уверенно лидирующий в голландской Эредивизие, на данный момент является единственной командой в Европе, выигравшей все матчи в своем национальном чемпионате в нынешнем сезоне.
Эйндховенцы набрали 45 очков после 15-ти туров, забили 52 мяча и пропустили всего шесть. Подопечные Петера Боша опережают ближайшего преследователя, роттердамский «Фейеноорд», на десять очков.
В ближайшем туре остановить победное шествие ПСВ попробует АЗ из Алкмаара, идущий на третьем месте. Из последних пяти очных матчей между командами алкмаарцы выиграли три.
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