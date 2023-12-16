Тен Хаг назвал скромные цели Манчестер Юнайтед на сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, выступая на пресс-конференции перед выездным матчем АПЛ против «Ливерпуля», обозначил главную цель «красных дьяволов» на нынешний сезон.

«Конечно, наша цель – топ-4 АПЛ. У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка уменьшится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами», – отметил тен Хаг.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на шесть очков. Также «красные дьяволы» продолжают выступление в Кубке Англии, где на стадии 1/32 сыграют с «Уиганом».