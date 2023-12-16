Есть ли Роналду? Составлена сборная самых дорогих игроков саудовской лиги

Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов лиги Саудовской Аравии.

Примечательно, что лучший бомбардир нынешнего сезона (16 голов) 38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чья трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро, не попал в список топ-11.

Сборная самых дорогих игроков саудовской лиги выглядит следующим образом.

Вратарь: Яссин Буну — 11 млн евро («Аль-Хиляль»).

Защитники: Мерих Демирал — 18 млн, Рожер Ибаньес — 25 млн (оба — «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт — 25 млн («Аль-Наср»).

Полузащитники: Фабиньо — 35 млн («Аль-Иттихад»), Рубен Невеш — 40 млн, Сергей Милинкович-Савич — 35 млн, Малком — 30 млн (все — «Аль-Хиляль»), Отавио — 30 млн («Аль-Наср»).

Нападающие: Александар Митрович — 28 млн, Неймар — 45 млн (оба — «Аль-Хиляль»).