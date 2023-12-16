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Саудовская Аравия
16 декабря 2023, 10:49 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:59
524
0

Есть ли Роналду? Составлена сборная самых дорогих игроков саудовской лиги

В списке — шесть футболистов «Аль-Хиляля»

16 декабря 2023, 10:49 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:59
524
0
Есть ли Роналду? Составлена сборная самых дорогих игроков саудовской лиги
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов лиги Саудовской Аравии.

Примечательно, что лучший бомбардир нынешнего сезона (16 голов) 38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чья трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро, не попал в список топ-11.

Сборная самых дорогих игроков саудовской лиги выглядит следующим образом.

Вратарь: Яссин Буну — 11 млн евро («Аль-Хиляль»).

Защитники: Мерих Демирал — 18 млн, Рожер Ибаньес — 25 млн (оба — «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт — 25 млн («Аль-Наср»).

Полузащитники: Фабиньо — 35 млн («Аль-Иттихад»), Рубен Невеш — 40 млн, Сергей Милинкович-Савич — 35 млн, Малком — 30 млн (все — «Аль-Хиляль»), Отавио — 30 млн («Аль-Наср»).

Нападающие: Александар Митрович — 28 млн, Неймар — 45 млн (оба — «Аль-Хиляль»).

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Яссин Буну Мерих Демирал Рожер Ибаньес Эмерик Ляпорт Фабиньо Рубен Невеш Сергей Милинкович-Савич Малком Отавио Александар Митрович Неймар Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда
Источник Transfermarkt
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