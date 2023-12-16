Есть ли Роналду? Составлена сборная самых дорогих игроков саудовской лиги
В списке — шесть футболистов «Аль-Хиляля»
Авторитетный портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов лиги Саудовской Аравии.
Примечательно, что лучший бомбардир нынешнего сезона (16 голов) 38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чья трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро, не попал в список топ-11.
Сборная самых дорогих игроков саудовской лиги выглядит следующим образом.
Вратарь: Яссин Буну — 11 млн евро («Аль-Хиляль»).
Защитники: Мерих Демирал — 18 млн, Рожер Ибаньес — 25 млн (оба — «Аль-Ахли»), Эмерик Ляпорт — 25 млн («Аль-Наср»).
Полузащитники: Фабиньо — 35 млн («Аль-Иттихад»), Рубен Невеш — 40 млн, Сергей Милинкович-Савич — 35 млн, Малком — 30 млн (все — «Аль-Хиляль»), Отавио — 30 млн («Аль-Наср»).
Нападающие: Александар Митрович — 28 млн, Неймар — 45 млн (оба — «Аль-Хиляль»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинале японская «Урава Редс» минимально обыграла «Леон» из Мексики
В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции