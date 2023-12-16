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16 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:46
980
0

ВИДЕО. Милота дня. Зинченко с дочками на руках задул свечи на торте

Украинскому футболисту исполнилось 27 лет

16 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:46
980
0
ВИДЕО. Милота дня. Зинченко с дочками на руках задул свечи на торте
Instagram. Александр Зинченко с семьей

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как скромно отпраздновал свой 27-й день рождения.

Жена Влада подготовила для мужа праздничный торт с надписью «Всегда верь в свою душу» и свечами. Александр взял на руки своих дочерей Еву и Лею и, загадав желание, задул их.

Не обошлось и без юмора от Зинченко. «Лея задула свечи в конце по-своему», – написал футболист в комментариях под видео.

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Источник Instagram
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