ВИДЕО. Милота дня. Зинченко с дочками на руках задул свечи на торте

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как скромно отпраздновал свой 27-й день рождения.

Жена Влада подготовила для мужа праздничный торт с надписью «Всегда верь в свою душу» и свечами. Александр взял на руки своих дочерей Еву и Лею и, загадав желание, задул их.

Не обошлось и без юмора от Зинченко. «Лея задула свечи в конце по-своему», – написал футболист в комментариях под видео.