Другие новости16 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:46
980
0
ВИДЕО. Милота дня. Зинченко с дочками на руках задул свечи на торте
Украинскому футболисту исполнилось 27 лет
16 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:46
980
0
Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко показал, как скромно отпраздновал свой 27-й день рождения.
Жена Влада подготовила для мужа праздничный торт с надписью «Всегда верь в свою душу» и свечами. Александр взял на руки своих дочерей Еву и Лею и, загадав желание, задул их.
Не обошлось и без юмора от Зинченко. «Лея задула свечи в конце по-своему», – написал футболист в комментариях под видео.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 15 декабря 2023, 20:52 5
Шансы на первое место в группе остаются
Футбол | 16 декабря 2023, 06:20 0
Поединок состоится 16 декабря в 17:00 по Киеву
Футбол | 16.12.2023, 06:31
Другие виды | 15.12.2023, 11:53
Футбол | 15.12.2023, 12:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.12.2023, 19:03 6
14.12.2023, 20:23
15.12.2023, 09:18 36
Футбол
15.12.2023, 06:23 68
15.12.2023, 20:14 5
14.12.2023, 10:56 1
15.12.2023, 19:01 14