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  4. ДЖИЛАРДИНО: «Стиль игры Дженоа усиливает способности Малиновского»
Италия
16 декабря 2023, 10:06 |
253
0

ДЖИЛАРДИНО: «Стиль игры Дженоа усиливает способности Малиновского»

Украинец отыграл полный матч против «Ювентуса»

16 декабря 2023, 10:06 |
253
0
ДЖИЛАРДИНО: «Стиль игры Дженоа усиливает способности Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино, комментируя действия своих подопечных против «Ювентуса» (1:1), отметил игру украинца Руслана Малиновского, проведшего на поле полный матч.

«Я никак не менял индивидуальные установки для Малиновского перед этой игрой. Но в тактическом плане я думаю, что на этом этапе его карьеры стиль игры Дженоа усиливает его способности. У Руслана есть немалая мощь и он может оказывать немалое влияние на игру. Сегодня он сыграл важную роль, как ведущий игрок нашей команды, каковым он есть. Нашей целью на этот матч было создать проблемы для Ювентуса, используя его качества, а также качества Френдрупа, Мессиаса и Баделя», – сказал Джилардино.

Отметим, что в нынешнем сезоне футболист сборной Украины сыграл за «Дженоа» в чемпионате и Кубке Италии 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник Sportal.it
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