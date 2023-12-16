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16 декабря 2023, 09:45 |
255
0

Флорентино Перес контактировал с 50-60 клубами о создании Суперлиги

Президент Реала не оставляет идею с турниром-конкурентом Лиги чемпионов

16 декабря 2023, 09:45 |
255
0
Флорентино Перес контактировал с 50-60 клубами о создании Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес не оставляет идею о создании Суперлиги, которая призвана будет составить конкуренцию либо же вовсе заменить турниры под эгидой УЕФА и, в частности, Лигу чемпионов.

По информации издания Vozpopuli, руководитель «сливочных» уже контактировал с 50-60 клубами, и все вместе они могут сформировать два или три дивизиона нового турнира. Матчи в них будут проводиться в те же дни, что Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций – по вторникам-четвергам.

Ожидается, что после того, как Европейский суд объявит решение о рассмотрении спора между УЕФА и Суперлигой (21 декабря), клубы должны будут определиться, останутся ли они в системе международных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) либо же присоединятся к новому проекту со следующего сезона или сезона-2025/2026.

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Флорентино Перес Европейская Суперлига УЕФА Реал Мадрид суд
Источник Sport.ua
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