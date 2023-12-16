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  4. Одержать победу не помог. УЕФА назвал лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 декабря 2023, 09:13 |
358
0

Одержать победу не помог. УЕФА назвал лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов

В организации отметили голевую комбинацию

16 декабря 2023, 09:13 |
358
0
Одержать победу не помог. УЕФА назвал лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоэлинтон

УЕФА назвал результативный удар форварда «Ньюкасла» Жоэлинтона в ворота «Милана» (1:2) лучшим голом в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

В итоговом голосовании этот выстрел под перекладину из пределов штрафной, к которому привела прекрасно разыгранная комбинация, обошел голы Артура Кабрала («Бенфика»), Оскара Бобба («Манчестер Сити») и Самуэля Лино («Атлетико»).

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Источник УЕФА
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