Одержать победу не помог. УЕФА назвал лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов

УЕФА назвал результативный удар форварда «Ньюкасла» Жоэлинтона в ворота «Милана» (1:2) лучшим голом в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

В итоговом голосовании этот выстрел под перекладину из пределов штрафной, к которому привела прекрасно разыгранная комбинация, обошел голы Артура Кабрала («Бенфика»), Оскара Бобба («Манчестер Сити») и Самуэля Лино («Атлетико»).