Симеоне называл Месси «карликом», чтобы не пугать игроков Атлетико
Такая «накачка» помогала не всегда
Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луис рассказал интересные подробности, как наставник «матрасников» Диего Симеоне готовил своих подопечных к поединкам с «Барселоной» и встречей с Лионелем Месси на поле.
«Каждый раз, когда мы играли против «Барселоны», Симеоне не упоминал имя Месси, чтобы не пугать наших игроков. Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – сказал Луис в подкасте Charla Podcast.
Впрочем, такая «накачка» не всегда помогала сдержать звездного аргентинца – в 43 матчах, которые Месси провел против «Атлетико», он забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.
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