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Испания
16 декабря 2023, 08:56 | Обновлено 16 декабря 2023, 09:15
523
0

Симеоне называл Месси «карликом», чтобы не пугать игроков Атлетико

Такая «накачка» помогала не всегда

16 декабря 2023, 08:56 | Обновлено 16 декабря 2023, 09:15
523
0
Симеоне называл Месси «карликом», чтобы не пугать игроков Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луис рассказал интересные подробности, как наставник «матрасников» Диего Симеоне готовил своих подопечных к поединкам с «Барселоной» и встречей с Лионелем Месси на поле.

«Каждый раз, когда мы играли против «Барселоны», Симеоне не упоминал имя Месси, чтобы не пугать наших игроков. Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – сказал Луис в подкасте Charla Podcast.

Впрочем, такая «накачка» не всегда помогала сдержать звездного аргентинца – в 43 матчах, которые Месси провел против «Атлетико», он забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.

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Диего Симеоне Лионель Месси Барселона Атлетико Мадрид Филипе Луис
Источник BarcaWorldwide
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