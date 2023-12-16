Симеоне называл Месси «карликом», чтобы не пугать игроков Атлетико

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луис рассказал интересные подробности, как наставник «матрасников» Диего Симеоне готовил своих подопечных к поединкам с «Барселоной» и встречей с Лионелем Месси на поле.

«Каждый раз, когда мы играли против «Барселоны», Симеоне не упоминал имя Месси, чтобы не пугать наших игроков. Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – сказал Луис в подкасте Charla Podcast.

Впрочем, такая «накачка» не всегда помогала сдержать звездного аргентинца – в 43 матчах, которые Месси провел против «Атлетико», он забил 32 мяча и отдал 9 результативных передач.