КУЗНЕЦОВ: «Будем ставить задание – выйти на Евро-2024 U-19»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 г.р.) Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2024 U-19, по итогам которого сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии:

«Результатами жеребьевки мы остались довольны. Я не скажу, что будет легко, ведь та же Швейцария – очень сильный соперник, да и Северная Македония с Латвией – не подарок. Мы еще не встречались с этими командами, поэтому нужно будет тщательно их изучить.

В то же время хорошо, что нам не добрались европейские гранды – Франция, Италия, Испания или Нидерланды. Полагаю, что в этой ситуации можно ставить задачу выхода на Евро, а это первое место в своей группе.

Элит-раунд пройдет в марте, потому хотелось бы собраться в феврале, если будет такая возможность. Но сам понимаю, что это будет сложно, поскольку многие наши футболисты, наверное, поедут на сборы с первыми командами».

Мини-турнир пройдет в период с 20 по 26 марта 2024 года в Северной Македонии, и только его победитель получит путевку в финальный этап соревнований в Северной Ирландии.