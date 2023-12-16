Другие новости16 декабря 2023, 00:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря
Важные события во всех видах спорта
16 декабря 2023, 00:55 |
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В субботу, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Борнмут – Лутон Таун
17:00 Манчестер Сити – Кристал Пэлас
17:00 Челси – Шеффилд Юнайтед
19:30 Бернли – Эвертон
22:00 Валенсия – Барселона
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