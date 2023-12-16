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16 декабря 2023, 00:55 |
19
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря

Важные события во всех видах спорта

16 декабря 2023, 00:55 |
19
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 16 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Борнмут – Лутон Таун

Favbet 1.49 – 4.94 – 7.15

17:00 Манчестер Сити – Кристал Пэлас

Favbet 1.22 – 7.65 – 15.50

17:00 Челси – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.28 – 6.65 – 12.40

19:30 Бернли – Эвертон

Favbet 3.64 – 2.62 – 2.16

22:00 Валенсия – Барселона

Favbet 5.29 – 4.16 – 1.71

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Источник Sport.ua
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