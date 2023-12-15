Украина. Премьер лига15 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер вратарей покинул закарпатский клуб Минай
Андрей Новак вошел в тренерский штаб команды в январе 2022 года
15 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:13
228
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Клуб УПЛ «Минай» сообщил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Андреем Новаком.
Действие контракта было прекращено по согласию сторон.
35-летний специалист вошел в тренерский штаб закарпатской команды в январе 2022 года и принимал участие в успешном сезоне, когда клуб достиг 8-го места в УПЛ 2022/23.
ФК «Минай» поблагодарил Андрея Новака и пожелал успехов в тренерской карьере.
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