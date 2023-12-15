ОФИЦИАЛЬНО. Тренер вратарей покинул закарпатский клуб Минай

Клуб УПЛ «Минай» сообщил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Андреем Новаком.

Действие контракта было прекращено по согласию сторон.

35-летний специалист вошел в тренерский штаб закарпатской команды в январе 2022 года и принимал участие в успешном сезоне, когда клуб достиг 8-го места в УПЛ 2022/23.

ФК «Минай» поблагодарил Андрея Новака и пожелал успехов в тренерской карьере.