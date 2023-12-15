ХАВИ: «Я не думаю об отставке»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что не думает об отставке и продолжает верить в проект:

«Я не думаю об отставке. Я в полном порядке, очень увлечен мыслями о том, что мы можем провести великолепный сезон. Сейчас я верю в наш проект и игроков больше, чем когда-либо. У меня отличные отношения с президентом клуба, Деку, Юстом».

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, но в последнем туре группового этапа уступила «Антверпену» (2:3). В чемпионате Испании подопечные Хави идут на 4-м месте, набрав 34 очка в 16 поединках Ла Лиги.