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Испания
15 декабря 2023, 21:44 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:45
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0

ХАВИ: «Я не думаю об отставке»

Главный тренер «Барселоны» продолжает верить в проект

15 декабря 2023, 21:44 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:45
80
0
ХАВИ: «Я не думаю об отставке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что не думает об отставке и продолжает верить в проект:

«Я не думаю об отставке. Я в полном порядке, очень увлечен мыслями о том, что мы можем провести великолепный сезон. Сейчас я верю в наш проект и игроков больше, чем когда-либо. У меня отличные отношения с президентом клуба, Деку, Юстом».

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, но в последнем туре группового этапа уступила «Антверпену» (2:3). В чемпионате Испании подопечные Хави идут на 4-м месте, набрав 34 очка в 16 поединках Ла Лиги.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Источник Фабрицио Романо
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