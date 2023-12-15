ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ

9 декабря состоялась игра 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Полный поединок на поле провел украинский защитник Илья Забарный. Ему до сих пор не удается отличиться первым результативным действием за английский клуб, но он помог команде забить важный первый гол в игре с «красными дьяволами».

На 5-й минуте встречи 21-летний футболист подсказал Льюису Куку запрессинговать Скотта Мактоминея. В итоге полузащитник перехватил мяч и отдал голевую передачу на Доминика Соланке. После празднования Кук показал пальцем на Забарного, поблагодарив его за бесценный совет.

ВИДЕО. Забарный своей подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ