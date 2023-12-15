Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
Англия
15 декабря 2023, 20:14 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:16
1366
1

ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ

Украинский защитник отличился высоким уровнем игрового интеллекта

15 декабря 2023, 20:14 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:16
1366
1
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря состоялась игра 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Полный поединок на поле провел украинский защитник Илья Забарный. Ему до сих пор не удается отличиться первым результативным действием за английский клуб, но он помог команде забить важный первый гол в игре с «красными дьяволами».

На 5-й минуте встречи 21-летний футболист подсказал Льюису Куку запрессинговать Скотта Мактоминея. В итоге полузащитник перехватил мяч и отдал голевую передачу на Доминика Соланке. После празднования Кук показал пальцем на Забарного, поблагодарив его за бесценный совет.

ВИДЕО. Забарный своей подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ

По теме:
Полузащитник Ман Юнайтед договорился о переходе в клуб Бундеслиги
КЛОПП – о противостоянии с МЮ: «Особенный матч с историческим соперником»
Одноклубник Ярмолюка вылетел на три месяца и пропустит Кубок Африки
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Манчестер Юнайтед - Борнмут видео
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 15 декабря 2023, 11:53 0
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции

Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Футбол | 14 декабря 2023, 20:06 1
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками

Мадридский гранд заинтересовался левым защитником жиронцев Мигелем Гутьерресом

Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Футбол | 15.12.2023, 15:10
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Футбол | 15.12.2023, 18:32
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Футбол | 14.12.2023, 22:51
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
офигенно!
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
14.12.2023, 15:11 38
Футбол
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
14.12.2023, 05:53 2
Футбол
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
14.12.2023, 20:23
Футбол
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 14
Хоккей
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем