Сегодня, 15 декабря 2023 года донецкий «Шахтер» прилетел в Японию для товарищеского матча против местной «Авислы Фукуока».

Пока что «горняки» наслаждаются столицей страны – Токио. Причем приезд дончан стал интересным не только украинской диаспоре: клуб поделился фотографиями японцев, которые покупают и позируют с символикой «Шахтера».

Специально для этого спарринга, который состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени, «Шахтер» выдал форму, на которой фамилии игроков написаны на японском. Также в особую атрибутику вошли шарфы «Украина – ФК Шахтер».

ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио