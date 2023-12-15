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  4. ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 20:01 |
868
2

ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио

Японские болельщики раскупили символику «горняков»

15 декабря 2023, 20:01 |
868
2
ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио
ФК Шахтер

Сегодня, 15 декабря 2023 года донецкий «Шахтер» прилетел в Японию для товарищеского матча против местной «Авислы Фукуока».

Пока что «горняки» наслаждаются столицей страны – Токио. Причем приезд дончан стал интересным не только украинской диаспоре: клуб поделился фотографиями японцев, которые покупают и позируют с символикой «Шахтера».

Специально для этого спарринга, который состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени, «Шахтер» выдал форму, на которой фамилии игроков написаны на японском. Также в особую атрибутику вошли шарфы «Украина – ФК Шахтер».

ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио

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Шахтер Донецк фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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avk2307
Хорошо, не дают забыть про Украину и именно сейчас нам пришел транш от Японии(чуть раньше правда) для покрытия социальных платежей....
Но интересно еще ,что рекламирует мужик в маске кота с флагом Шахтера? На пузе у него чья реклама?
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Там написано  СТЕПАНЕНКО   и   СУДАКОВ
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