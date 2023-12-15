ФОТО. Роналду устроил невесте романтику под звездным небом

Звездный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду за всеми рекордами на футбольном поле не забывает радовать свою невесту и мать двоих его детей Джорджину Родригес.

Пара приехала в древний арабский город-оазис Аль-Ула, расположенный в провинции Медина. Роналду и Джорджина посетили исторические места, после чего любовались невероятным звездным небом.

«Небо не перестает удивлять своей красотой. Спасибо Вселенной, подарившей мне столько падающих звезд во время этого путешествия», – написала Джорджина под постом с серией фото в Instagram.