Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роналду устроил невесте романтику под звездным небом
Другие новости
15 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 15 декабря 2023, 19:52
1687
1

ФОТО. Роналду устроил невесте романтику под звездным небом

Пара посетила исторический город в Медине

15 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 15 декабря 2023, 19:52
1687
1
ФОТО. Роналду устроил невесте романтику под звездным небом
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Звездный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду за всеми рекордами на футбольном поле не забывает радовать свою невесту и мать двоих его детей Джорджину Родригес.

Пара приехала в древний арабский город-оазис Аль-Ула, расположенный в провинции Медина. Роналду и Джорджина посетили исторические места, после чего любовались невероятным звездным небом.

«Небо не перестает удивлять своей красотой. Спасибо Вселенной, подарившей мне столько падающих звезд во время этого путешествия», – написала Джорджина под постом с серией фото в Instagram.

По теме:
ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?
ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити готовят Мишленовское блюдо
Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle фото
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Футбол | 14 декабря 2023, 22:51 2
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Футбол | 15 декабря 2023, 13:28 11
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера

Слухи о переходе Георгия в «Ювентус» ходят уже давно

С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Футбол | 15.12.2023, 06:23
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
К весенней части сезона Заря будет готовиться в Турции
Футбол | 15.12.2023, 18:19
К весенней части сезона Заря будет готовиться в Турции
К весенней части сезона Заря будет готовиться в Турции
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Футбол | 15.12.2023, 09:18
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
Не пойму только почему Джорджина в дневное время в пустыне в шубе?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
Лига чемпионов Азии. Определены все 16 участников 1/8 финала
14.12.2023, 20:23
Футбол
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 14
Хоккей
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 5
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
14.12.2023, 14:33 1
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем