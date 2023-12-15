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  4. КЛОПП – о противостоянии с МЮ: «Особенный матч с историческим соперником»
Англия
15 декабря 2023, 18:44 |
77
0

КЛОПП – о противостоянии с МЮ: «Особенный матч с историческим соперником»

Наставник «мерсисайдцев» призвал не обращать внимание на результат предыдущего очного поединка

15 декабря 2023, 18:44 |
77
0
КЛОПП – о противостоянии с МЮ: «Особенный матч с историческим соперником»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В рамках 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп перед матчем пообщался с журналистами и предостерег, что не стоит обращать внимание на результат предыдущей встречи команд на футбольном поле.

«В прошлый раз мы обыграли «МЮ» со счетом 7:0, но в тот день было понятно, что это невероятный результат, который происходит раз в жизни. И если это обстоятельство кому-то и поможет в следующей игре, то это проигравшей со счетом 0:7 команде, а не команде, победившей с таким счетом.

Если не брать во внимание тот результат, то мы просто проведем футбольный матч с нашим историческим соперником у нас дома. Это само по себе должно сделать эту игру особенной. Хочу, чтобы моя команда понимала весь контекст встречи и выложилась на полную», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Добавим, что поединок «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 17 декабря, начало – в 18:30 по киевскому времени. Перед отчетным туром «мерсисайдцы» лидируют, набрав 37 очков, а «красные дьяволы» отстают на 10 баллов и располагаются на шестой позиции.

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Юрген Клопп Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник ФК Ливерпуль
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