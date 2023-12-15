ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити готовят Мишленовское блюдо

Игроки «Манчестер Сити» Джек Грилиш, Джон Стоунз и Оскар Бобб приняли участие в кулинарном мастер-классе, который провел для них шеф-повар ресторана в Манчестере The French, имеющем звезду отличия Мишлен.

Сам процесс понравился футболистам, которые много шутили, но дисциплинированно выполняли указания шефа Адама Рида.