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Англия
15 декабря 2023, 18:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:27
341
0

ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити готовят Мишленовское блюдо

Грилишу, Стоунзу и Боббу понравился процесс на кухне

15 декабря 2023, 18:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:27
341
0
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити готовят Мишленовское блюдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз и Джек Грилиш

Игроки «Манчестер Сити» Джек Грилиш, Джон Стоунз и Оскар Бобб приняли участие в кулинарном мастер-классе, который провел для них шеф-повар ресторана в Манчестере The French, имеющем звезду отличия Мишлен.

Сам процесс понравился футболистам, которые много шутили, но дисциплинированно выполняли указания шефа Адама Рида.

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Джек Грилиш Джон Стоунз Манчестер Сити lifestyle
Источник Sport.ua
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