Англия15 декабря 2023, 18:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:27
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ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити готовят Мишленовское блюдо
Грилишу, Стоунзу и Боббу понравился процесс на кухне
15 декабря 2023, 18:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:27
341
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Игроки «Манчестер Сити» Джек Грилиш, Джон Стоунз и Оскар Бобб приняли участие в кулинарном мастер-классе, который провел для них шеф-повар ресторана в Манчестере The French, имеющем звезду отличия Мишлен.
Сам процесс понравился футболистам, которые много шутили, но дисциплинированно выполняли указания шефа Адама Рида.
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