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Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 18:19 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:45
122
0

К весенней части сезона Заря будет готовиться в Турции

Луганчане будут отдыхать один месяц

15 декабря 2023, 18:19 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:45
122
0
К весенней части сезона Заря будет готовиться в Турции
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Зари» после возвращения из польского Люблина, где они вчера проводили поединок Лиги конференций с исландским «Брейдабликом», ушли в отпуск.

По информации нашего источника, он продлится месяц, затем луганчане отправятся в Турцию, где во время сбора сыграют восемь спаррингов.

Целенаправленная подготовка к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ – с «Ворсклой», который состоится 24 февраля 2024 года, займет три дня. Тренерский штаб надеется, что те игроки, которые сейчас находятся в лазарете из-за травм, успеют восстановиться до отъезда в Турцию.

Пока что футболисты «Зари» с 12 очками после 14 сыгранных поединков занимают 14 место в УПЛ.

Напомним, что в мид-век завершился групповой раунд еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Луганская «Заря» обыграла исландский «Брейдаблик» (4:0), громко хлопнув дверью на прощание с Лигой конференций.

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Заря Луганск учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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