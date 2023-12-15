Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии
Испания
15 декабря 2023, 18:57 |
214
0

Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии

Нападающему «Барселоны» предлагали контракт с зарплатой в размере 150 миллионов евро за сезон

15 декабря 2023, 18:57 |
214
0
Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски летом 2023 года отклонил предложение от одного из клубов саудовского чемпионата, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, неназванный клуб предлагал 35-летнему футболисту контракт с зарплатой в размере 150 миллионов евро за сезон. Роберт предан «Барселоне», поэтому отказался от трансфера.

Однако этот сезон поляк начал неубедительно, из-за чего уже ходят слухи о возможном уходе Левандовски из «Барсы». В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Роберт Левандовски Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки
Футбол | 15 декабря 2023, 18:13 0
Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки
Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки

«Красно-белые» занимают первое место в чемпионате Испании перед 17-м туром

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Футбол | 15 декабря 2023, 16:23 31
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию

В пятилетнем рейтинге Украина остается на 18-й позиции

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 15.12.2023, 11:53
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 15.12.2023, 06:05
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Футбол | 15.12.2023, 12:18
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 5
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
14.12.2023, 04:59 2
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
14.12.2023, 23:57 23
Футбол
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
14.12.2023, 09:49 3
Бокс
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
14.12.2023, 20:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем