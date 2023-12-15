Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски летом 2023 года отклонил предложение от одного из клубов саудовского чемпионата, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, неназванный клуб предлагал 35-летнему футболисту контракт с зарплатой в размере 150 миллионов евро за сезон. Роберт предан «Барселоне», поэтому отказался от трансфера.

Однако этот сезон поляк начал неубедительно, из-за чего уже ходят слухи о возможном уходе Левандовски из «Барсы». В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.