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Англия
15 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:08
146
0

Тренер Ньюкасла – об эпидемии травм: «Ни одна команда не справится»

Наставник «сорок» не может рассчитывать на семь игроков основного состава

15 декабря 2023, 18:07 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:08
146
0
Тренер Ньюкасла – об эпидемии травм: «Ни одна команда не справится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау посетовал на эпидемию травм, которые преследуют его команду и из-за которых наставник не может рассчитывать на семь игроков основного состава.

«На матч с «Челси» в Кубке Лиги мы отправимся лучшим составом, который у нас только есть. Ни одна команда не справится с тем количеством травм, которые у нас есть на данном отрезке. Некоторые ребята возвращаются, но пока они не в лучшей форме.

Также пропускает эту игру из-за дисквалификации Триппьер, посмотрим, в каком состоянии Энтони Гордон. Но, скорее всего, он также будет отсутствовать», – приводит слова Хау London World.

Отметим, что ближайшим матчем «Ньюкасла» станет домашний поединок против «Фулхэма» в рамках 17-го тура АПЛ, а в гостях с «Челси» в четвертьфинале Кубка Лиги «сороки» сыграют 19-го числа.

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Эдди Хау Ньюкасл Челси травма Челси - Ньюкасл
Источник London World
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