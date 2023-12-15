Тренер Ньюкасла – об эпидемии травм: «Ни одна команда не справится»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау посетовал на эпидемию травм, которые преследуют его команду и из-за которых наставник не может рассчитывать на семь игроков основного состава.

«На матч с «Челси» в Кубке Лиги мы отправимся лучшим составом, который у нас только есть. Ни одна команда не справится с тем количеством травм, которые у нас есть на данном отрезке. Некоторые ребята возвращаются, но пока они не в лучшей форме.

Также пропускает эту игру из-за дисквалификации Триппьер, посмотрим, в каком состоянии Энтони Гордон. Но, скорее всего, он также будет отсутствовать», – приводит слова Хау London World.

Отметим, что ближайшим матчем «Ньюкасла» станет домашний поединок против «Фулхэма» в рамках 17-го тура АПЛ, а в гостях с «Челси» в четвертьфинале Кубка Лиги «сороки» сыграют 19-го числа.