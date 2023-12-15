Одноклубник Ярмолюка вылетел на три месяца и пропустит Кубок Африки

Правый вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо получил травму лодыжки в недавнем матче АПЛ против «Брайтона» (1:2) и перенесет операцию.

Об этом заявил главный тренер «пчел» Томас Франк. Также наставник отметил, что Мбемо пропустит около трех месяцев и не поедет на Кубок Африканских наций в составе сборной Камеруна.

«Бриан – положительный парень. Я убежден, что он вернется сильнее», — добавил Франк.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Мбемо провел 15 матчей за «Брентфорд», в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.