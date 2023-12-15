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Англия
15 декабря 2023, 17:49 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:20
220
0

Одноклубник Ярмолюка вылетел на три месяца и пропустит Кубок Африки

В нынешнем сезоне Мбемо в 15 матчах за «пчел» забил 7 мячей

15 декабря 2023, 17:49 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:20
220
0
Одноклубник Ярмолюка вылетел на три месяца и пропустит Кубок Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Правый вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо получил травму лодыжки в недавнем матче АПЛ против «Брайтона» (1:2) и перенесет операцию.

Об этом заявил главный тренер «пчел» Томас Франк. Также наставник отметил, что Мбемо пропустит около трех месяцев и не поедет на Кубок Африканских наций в составе сборной Камеруна.

«Бриан – положительный парень. Я убежден, что он вернется сильнее», — добавил Франк.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Мбемо провел 15 матчей за «Брентфорд», в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Бриан Мбемо Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма лодыжки
Источник The Athletic
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