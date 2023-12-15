Билеты на матч Интер Майами в Гонконге раскупили за час

Билеты на товарищеский матч между американским «Интер Майами» и сборной лучших игроков высшего дивизиона Гонконга, который пройдет 4 февраля 2024 года в Гонконге, разлетелись, как горячие пирожки.

Как сообщает Goal.com, 40 тысяч пропусков (именно столько болельщиков могут вместить трибуны Национального стадиона Гонконга) были раскуплены всего за час после того, как они поступили в продажу. Причем покупателей не отпугнули цены, которые выложили от 113 до 625 долларов, чтобы посмотреть в действии на Лионеля Месси и Сергея Кривцова.

Добавим, что также в рамках подготовки к сезону-2024 «Интер Майами» планирует сыграть спарринг со сборной Сальвадора и принять участие в Кубке Эр-Рияда, в котором их соперниками станут саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».