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15 декабря 2023, 17:32 |
398
0

Билеты на матч Интер Майами в Гонконге раскупили за час

Команде Месси и Кривцова будут противостоять лучшие футболисты местного чемпионата

15 декабря 2023, 17:32 |
398
0
Билеты на матч Интер Майами в Гонконге раскупили за час
Getty Images/Global Images Ukraine

Билеты на товарищеский матч между американским «Интер Майами» и сборной лучших игроков высшего дивизиона Гонконга, который пройдет 4 февраля 2024 года в Гонконге, разлетелись, как горячие пирожки.

Как сообщает Goal.com, 40 тысяч пропусков (именно столько болельщиков могут вместить трибуны Национального стадиона Гонконга) были раскуплены всего за час после того, как они поступили в продажу. Причем покупателей не отпугнули цены, которые выложили от 113 до 625 долларов, чтобы посмотреть в действии на Лионеля Месси и Сергея Кривцова.

Добавим, что также в рамках подготовки к сезону-2024 «Интер Майами» планирует сыграть спарринг со сборной Сальвадора и принять участие в Кубке Эр-Рияда, в котором их соперниками станут саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

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Интер Майами товарищеские матчи Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Лионель Месси Сергей Кривцов
Источник Goal.com
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