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Лига чемпионов
15 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:32
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0

Обидчик Шахтера признан лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов

Вендерсон Галено из «Порту» получил признание от УЕФА

15 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 17:32
180
0
Обидчик Шахтера признан лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Вендерсон Галено

Автор двух голов и двух результативных передач в поединке Лиги чемпионов между португальским «Порту» и донецким «Шахтером» Вендерсон Галено признан лучшим игроком по итогам 6-го тура группового этапа.

В итоговом голосовании нападающий «Порту» опередил своих конкурентов – Хоселу из «Реала», Лино из «Атлетико» и легендарного вингера «Бенфики» Анхеля Ди Марию.

«Галено получает приз за причастность к четырем забитым мячам», – так прокомментировали итоги голосования в УЕФА на странице Лиги чемпионов в Twitter.

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Вендерсон Галено Порту - Шахтер Лига чемпионов лучший игрок Порту Шахтер Донецк
Источник УЕФА
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