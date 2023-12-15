Обидчик Шахтера признан лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов
Вендерсон Галено из «Порту» получил признание от УЕФА
Автор двух голов и двух результативных передач в поединке Лиги чемпионов между португальским «Порту» и донецким «Шахтером» Вендерсон Галено признан лучшим игроком по итогам 6-го тура группового этапа.
В итоговом голосовании нападающий «Порту» опередил своих конкурентов – Хоселу из «Реала», Лино из «Атлетико» и легендарного вингера «Бенфики» Анхеля Ди Марию.
«Галено получает приз за причастность к четырем забитым мячам», – так прокомментировали итоги голосования в УЕФА на странице Лиги чемпионов в Twitter.
🇧🇷 Galeno takes the prize after 4 goal involvements! 🔥#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/fxgc538ZUv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 15, 2023
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