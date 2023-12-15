Обидчик Шахтера признан лучшим игроком 6-го тура Лиги чемпионов

Автор двух голов и двух результативных передач в поединке Лиги чемпионов между португальским «Порту» и донецким «Шахтером» Вендерсон Галено признан лучшим игроком по итогам 6-го тура группового этапа.

В итоговом голосовании нападающий «Порту» опередил своих конкурентов – Хоселу из «Реала», Лино из «Атлетико» и легендарного вингера «Бенфики» Анхеля Ди Марию.

«Галено получает приз за причастность к четырем забитым мячам», – так прокомментировали итоги голосования в УЕФА на странице Лиги чемпионов в Twitter.