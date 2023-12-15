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  4. Более 140 фанатов арестованы за драку в метро Амстердама перед матчем ЛЕ
Лига Европы
15 декабря 2023, 15:33 |
158
0

Более 140 фанатов арестованы за драку в метро Амстердама перед матчем ЛЕ

Также болельщики устроили столкновения с полицией в центре города

15 декабря 2023, 15:33 |
158
0
Более 140 фанатов арестованы за драку в метро Амстердама перед матчем ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Более 140 болельщиков амстердамского «Аякса» и греческого АЕКа были арестованы в столице Нидерландов за драку перед очным матчем команд в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

По информации NOS, столкновение фанатов нидерландского и греческого клубов произошло в метро после того, их как поезда остановились рядом друг с другом по пути на стадион. Кроме того, болельщики устроили столкновения с полицией в центре города. После инцидентов станция метро была эвакуирована для обеспечения безопасного проезда поездов с фанатами гостевой команды.

Как заявила мэр Амстердама Фемке Халсема, данные инциденты стали «пятном на захватывающем футбольном вечере, который очень понравился болельщикам «Аякса».

Отметим, что на футбольном поле «Аякс» одержал победу – 3:1. Набрав 5 очков и заняв третье место в группе, амстердамцы продолжат весной выступление в Лиге конференций.

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Лига Европы Аякс АЕК Афины драка с болельщиками
Источник NOS.nl
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