Более 140 фанатов арестованы за драку в метро Амстердама перед матчем ЛЕ

Более 140 болельщиков амстердамского «Аякса» и греческого АЕКа были арестованы в столице Нидерландов за драку перед очным матчем команд в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

По информации NOS, столкновение фанатов нидерландского и греческого клубов произошло в метро после того, их как поезда остановились рядом друг с другом по пути на стадион. Кроме того, болельщики устроили столкновения с полицией в центре города. После инцидентов станция метро была эвакуирована для обеспечения безопасного проезда поездов с фанатами гостевой команды.

Как заявила мэр Амстердама Фемке Халсема, данные инциденты стали «пятном на захватывающем футбольном вечере, который очень понравился болельщикам «Аякса».

Отметим, что на футбольном поле «Аякс» одержал победу – 3:1. Набрав 5 очков и заняв третье место в группе, амстердамцы продолжат весной выступление в Лиге конференций.