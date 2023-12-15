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Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 15:33 |
856
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил, что выставил игрока на трансфер

«Верес» планирует продать Андрея Близниченко

15 декабря 2023, 15:33 |
856
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил, что выставил игрока на трансфер
НК Верес. Андрей Близниченко

Ровенский «Верес» официально сообщил, что полузащитник основной команды Андрей Близниченко выставлен на трансфер.

Народный клуб готов рассмотреть предложения о продаже 29-летнего футболиста.

В состав «красно-черных» Андрей Близниченко присоединился в январе 2022-го года. За это время он сыграл за «Верес» 28 матчей (25 – в чемпионате УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

В нынешней кампании Андрей Близниченко провел за ровенчан 11 матчей и отметился лишь 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее «Верес» объявил об увольнении главного тренера Сергея Лавриненко.

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Андрей Близниченко Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
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