ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил, что выставил игрока на трансфер
«Верес» планирует продать Андрея Близниченко
Ровенский «Верес» официально сообщил, что полузащитник основной команды Андрей Близниченко выставлен на трансфер.
Народный клуб готов рассмотреть предложения о продаже 29-летнего футболиста.
В состав «красно-черных» Андрей Близниченко присоединился в январе 2022-го года. За это время он сыграл за «Верес» 28 матчей (25 – в чемпионате УПЛ, 2 переходных игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
В нынешней кампании Андрей Близниченко провел за ровенчан 11 матчей и отметился лишь 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее «Верес» объявил об увольнении главного тренера Сергея Лавриненко.
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