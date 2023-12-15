Шахтер остается в Гамбурге. Клуб начал продажу билетов на матч Лиги Европы

«Шахтер» объявил о том, что клуб начал продажу билетов на матч плей-офф Лиги Европы. Украинская команда продолжит принимать соперников в Гамбурге, где провела групповой этап Лиги чемпионов.

Матчи плей-офф пройдут 15 и 22 февраля. Цены на билеты стартуют от 25 евро.

«Шахтер» узнает своего соперника по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 декабря. Среди возможных оппонентов «Рома», «Марсель», «Фрайбург» и другие команды.