Лига Европы15 декабря 2023, 15:29 |
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Шахтер остается в Гамбурге. Клуб начал продажу билетов на матч Лиги Европы
Команда ждет своего соперника
15 декабря 2023, 15:29 |
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«Шахтер» объявил о том, что клуб начал продажу билетов на матч плей-офф Лиги Европы. Украинская команда продолжит принимать соперников в Гамбурге, где провела групповой этап Лиги чемпионов.
Матчи плей-офф пройдут 15 и 22 февраля. Цены на билеты стартуют от 25 евро.
«Шахтер» узнает своего соперника по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 декабря. Среди возможных оппонентов «Рома», «Марсель», «Фрайбург» и другие команды.
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