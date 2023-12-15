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  4. Шахтер остается в Гамбурге. Клуб начал продажу билетов на матч Лиги Европы
Лига Европы
15 декабря 2023, 15:29 |
403
0

Шахтер остается в Гамбурге. Клуб начал продажу билетов на матч Лиги Европы

Команда ждет своего соперника

15 декабря 2023, 15:29 |
403
0
Шахтер остается в Гамбурге. Клуб начал продажу билетов на матч Лиги Европы
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о том, что клуб начал продажу билетов на матч плей-офф Лиги Европы. Украинская команда продолжит принимать соперников в Гамбурге, где провела групповой этап Лиги чемпионов.

Матчи плей-офф пройдут 15 и 22 февраля. Цены на билеты стартуют от 25 евро.

«Шахтер» узнает своего соперника по итогам жеребьевки, которая пройдет 18 декабря. Среди возможных оппонентов «Рома», «Марсель», «Фрайбург» и другие команды.

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Шахтер Донецк Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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