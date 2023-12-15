Серхио РИКО: «Хочу вновь тренироваться и почувствовать себя футболистом»

Вратарь ПСЖ Серхио Рико постепенно восстанавливается после тяжелых травм, полученных в результате падения с лошади в конце весны.

Проведя длительное время в медикаментозной коме, футболист похудел на 20 кг, но сейчас рвется вновь на поле. «С нетерпением жду, когда доктор даст мне немного больше свободы, потому что я чувствую себя хорошо. Хочу вернуться к тренировкам и снова почувствовать себя футболистом. Я похудел на 20 кг. Я весил 92 кг, а затем – всего 73. Сейчас мой вес составляет 88 кг. Отношусь к этому спокойно, это не в моей власти. Если бы что-то зависело от меня, я бы уже тренировался. Я следую указаниям врачей, которые отвечают за меня, и тех, кто спас мне жизнь», – поделился Рико с изданием The Sun.

Отметим, что после падения с лошади у Серхио были диагностированы множественные черепно-мозговые травмы. Проведя два месяца в медикаментозной коме, в начале августа ему была сделана операция.

Добавим, что Рико выступает за ПСЖ с 2019 года, проведя весеннюю часть сезона-2021/2022 в аренде в испанской «Мальорке». В общей сложности голкипер сыграл за парижан во всех турнирах 39 матчей, став трехкратным чемпионом Франции.