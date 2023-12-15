Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Атлетико после замены ударил кулаком в стену и сломал руку
Испания
15 декабря 2023, 14:48 |
936
1

Футболист Атлетико после замены ударил кулаком в стену и сломал руку

Травма не помешала Хосе Хименесу сыграть в ближайших матчах «матрасников»

15 декабря 2023, 14:48 |
936
1
Футболист Атлетико после замены ударил кулаком в стену и сломал руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Хименес

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес получил нелепую травму.

В матче 15-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1) футболист был заменен в перерыве встречи. Недовольный решением тренера, Хименес ударил со всей силы кулаком в стену, и в итоге сломал конечность, из-за чего вынужден был перенести экстренную операцию.

Правда, данная неприятность не помешала Хосе сыграть за «матрасников» в ближайших матчах против «Альмерии» в чемпионате Испании и «Лацио» в Лиге чемпионов. Единственным «напоминанием» о том, что произошло, была красная повязка на его руке.

Добавим, что в общей сложности Хименес провел за «Атлетико» в нынешнем сезоне 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

По теме:
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ
Названы претенденты на звание лучшего гола 6-го тура Лиги чемпионов
Хосе Хименес Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико травма руки
Источник Barca Universal
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Футбол | 14 декабря 2023, 14:33 1
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного

Эрик Гарсия поразил Мичела за время аренды из «Барселоны»

БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»
Олимпийские игры | 15 декабря 2023, 10:20 6
БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»
БАХ – о допуске россиян к ОИ: «Война в Украине – один из 28 конфликтов»

Президент МОК считает, что отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия властей

Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Футбол | 14.12.2023, 19:26
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
Футбол | 14.12.2023, 23:57
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
Месси и Кривцов будут играть по новым футбольным правилам в США
Футбол | 15.12.2023, 14:01
Месси и Кривцов будут играть по новым футбольным правилам в США
Месси и Кривцов будут играть по новым футбольным правилам в США
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Краще головою або ногою щоб нарешті гол забив в 16 матчі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
14.12.2023, 04:59 2
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 60
Футбол
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
14.12.2023, 22:50 14
Хоккей
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем