Футболист Атлетико после замены ударил кулаком в стену и сломал руку

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес получил нелепую травму.

В матче 15-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1) футболист был заменен в перерыве встречи. Недовольный решением тренера, Хименес ударил со всей силы кулаком в стену, и в итоге сломал конечность, из-за чего вынужден был перенести экстренную операцию.

Правда, данная неприятность не помешала Хосе сыграть за «матрасников» в ближайших матчах против «Альмерии» в чемпионате Испании и «Лацио» в Лиге чемпионов. Единственным «напоминанием» о том, что произошло, была красная повязка на его руке.

Добавим, что в общей сложности Хименес провел за «Атлетико» в нынешнем сезоне 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.