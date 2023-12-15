Жирона подвела итоги года: «Мы гордимся и ставим новую задачу»

Президент «Жироны» Делфи Гели коротко подвел итоги 2023 года. Сейчас каталонская команда неожиданно лидирует в Ла Лиге, а клуб рассчитывает выйти в еврокубки.

«Мы гордимся тем, чего достигли к этому году. Можно с уверенностью говорить, что в следующем сезоне «Жирона» останется в Ла Лиге, поэтому первую задачу мы выполнили. Теперь можно работать над контрактами наших игроков и думать про усиление состава».

«Сейчас команда борется за еврокубки, это наша новая цель. Мы готовы к этому, но свои амбиции нужно подтверждать на поле каждую неделю», – сказал Гели.

Украинские игроки команды Виктор Цыганков и Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забили 11 голов и сделали 9 результативных передач.