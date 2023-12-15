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  4. Жирона подвела итоги года: «Мы гордимся и ставим новую задачу»
Испания
15 декабря 2023, 14:33 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:51
1665
2

Жирона подвела итоги года: «Мы гордимся и ставим новую задачу»

Президент клуба Делфи Гели доволен ситуацией

15 декабря 2023, 14:33 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:51
1665
2
Жирона подвела итоги года: «Мы гордимся и ставим новую задачу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Жироны» Делфи Гели коротко подвел итоги 2023 года. Сейчас каталонская команда неожиданно лидирует в Ла Лиге, а клуб рассчитывает выйти в еврокубки.

«Мы гордимся тем, чего достигли к этому году. Можно с уверенностью говорить, что в следующем сезоне «Жирона» останется в Ла Лиге, поэтому первую задачу мы выполнили. Теперь можно работать над контрактами наших игроков и думать про усиление состава».

«Сейчас команда борется за еврокубки, это наша новая цель. Мы готовы к этому, но свои амбиции нужно подтверждать на поле каждую неделю», – сказал Гели.

Украинские игроки команды Виктор Цыганков и Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забили 11 голов и сделали 9 результативных передач.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Ну вже буде розчарування якщо Жирона в ЛЧ не потрапить, не те що просто єврокубки. Все таки 12 очок різниці від 5 місця це дофіга, і там же теж не клуби які стабільно набирають очки
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+1
Burevestnik
пряма дорога в ЛК,  а  МанСіті  в ЛЧ. 
іншого шляху, на жаль, не буде
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0
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