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  4. Ударил арбитра – получил пожизненный бан. В Турции подвели итог скандалу
Турция
15 декабря 2023, 13:11 |
750
2

Ударил арбитра – получил пожизненный бан. В Турции подвели итог скандалу

Фарук Коджа отстранен от футбольной деятельности

15 декабря 2023, 13:11 |
750
2
Ударил арбитра – получил пожизненный бан. В Турции подвели итог скандалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Турции объявила свои санкции президенту клуба «Анакарагюджю» Фаруку Кодже, который ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата.

Как и ожидалось, Коджа получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью. Команда «Анакарагюджю» проведет пять матчей без болельщиков, а клуб заплатит 54 тысячи евро штрафа.

Коджа извинился за свое поведение и подал в отставку.

Рефери после обследования на следующий день был выписан из больницы.

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Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Remark
А де тюрма? 
Вітпиздив людину, заплатив копійчаний (для нього) штраф і норм собі далі живе)))
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