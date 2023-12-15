Ударил арбитра – получил пожизненный бан. В Турции подвели итог скандалу

Федерация футбола Турции объявила свои санкции президенту клуба «Анакарагюджю» Фаруку Кодже, который ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата.

Как и ожидалось, Коджа получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью. Команда «Анакарагюджю» проведет пять матчей без болельщиков, а клуб заплатит 54 тысячи евро штрафа.

Коджа извинился за свое поведение и подал в отставку.

Рефери после обследования на следующий день был выписан из больницы.