Ударил арбитра – получил пожизненный бан. В Турции подвели итог скандалу
Фарук Коджа отстранен от футбольной деятельности
Федерация футбола Турции объявила свои санкции президенту клуба «Анакарагюджю» Фаруку Кодже, который ударил в лицо арбитра Халила Мелера после матча национального чемпионата.
Как и ожидалось, Коджа получил пожизненную дисквалификацию и запрет заниматься футбольной деятельностью. Команда «Анакарагюджю» проведет пять матчей без болельщиков, а клуб заплатит 54 тысячи евро штрафа.
Коджа извинился за свое поведение и подал в отставку.
Рефери после обследования на следующий день был выписан из больницы.
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