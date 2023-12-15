ATP15 декабря 2023, 12:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:46
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Артур ФИС: «Надаль играет на очень высоком уровне»
Французский теннисист находится в тренировочном лагере испанца в Кувейте
15 декабря 2023, 12:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:46
101
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Французский теннисист Артур Фис, который тренируется с Рафаэлем Надале в Кувейте, признался, что испанец находится в отличной форме. Об этом сообщил экс-теннисист и тренер Иван Любичич.
«Артур Фис написал мне, чтобы сказать, что Надаль играет на очень высоком уровне. Я всегда жду от Рафы великих свершений», – заявил Любичич.
Отметим, что Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.
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