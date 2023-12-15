Артур ФИС: «Надаль играет на очень высоком уровне»

Французский теннисист Артур Фис, который тренируется с Рафаэлем Надале в Кувейте, признался, что испанец находится в отличной форме. Об этом сообщил экс-теннисист и тренер Иван Любичич.

«Артур Фис написал мне, чтобы сказать, что Надаль играет на очень высоком уровне. Я всегда жду от Рафы великих свершений», – заявил Любичич.

Отметим, что Надаль планирует вернутся на корт на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, соревнования пройдут с 1 по 7 января. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы.