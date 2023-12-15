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Англия
15 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:27
204
0

Пол МЕРСОН: «Ливерпуль разорвет Манчестер Юнайтед в клочья, будет 3:0»

Известный в прошлом игрок не сомневается в победе команды Юргена Клоппа

15 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:27
204
0
Пол МЕРСОН: «Ливерпуль разорвет Манчестер Юнайтед в клочья, будет 3:0»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист «Арсенала», «Астон Виллы» и сборной Англии Пол Мерсон сделал уверенный прогноз на матч 17 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

«Люди постоянно говорят, что это большая игра, но так ли это на самом деле? Я думаю, что это мой самый простой прогноз на выходные – я ожидаю, что «Ливерпуль» выиграет вполне комфортно. Бруну Фернандеш отстранен от игры, а Люк Шоу, Рафаэль Варан и Гарри Магуайр были заменены из-за травм в матче с «Баварией», так что все выглядит не лучшим образом.

Скажу так: я буду больше шокирован, если «Манчестер Юнайтед» сыграет вничью на «Энфилде», чем если «Кристал Пэлас» добьется результата в матче с «Манчестер Сити». Вот насколько я уверен в победе «Ливерпуля», ведь команда Эрика тен Хага абсолютно на грани. В матче с «Баварией» они получили свободу действий, но ушли ни с чем. До этого они были полностью разбиты дома «Борнмутом», и даже если посмотреть на те матчи, которые они выиграли, они просто не справлялись с поставленной задачей.

Я ожидаю, что «Ливерпуль» разорвет их в клочья, поэтому я беру домашнюю победу со счетом 3:0. Я не жду ничего от «Манчестер Юнайтед», поскольку в этом сезоне они просто не были достаточно хороши. С другой стороны, «Ливерпуль» – лидер лиги, и в предпраздничный период, когда игры идут густо и быстро, им просто необходимо побеждать, особенно учитывая, что на горизонте маячит матч с «Арсеналом», – сказал Мерсон.

Встерча состоится 17 декабря, начало в 18:30 по Киеву.

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Пол Мерсон Манчестер Юнайтед Ливерпуль Английская Премьер-лига
Источник Sportskeeda
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