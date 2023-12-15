Чемпионат Европы15 декабря 2023, 12:28 |
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Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины сохранила свои позиции
Команда осталась на 33-м месте
15 декабря 2023, 12:28 |
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ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Национальная команда Украины сохранила свои позиции и осталась на 33-м месте.
Сборная Украины за последнее время провела шесть матчей в Лиге наций группы B, выиграв два матча и потерпев четыре поражения. Команда Владимира Пятенко продолжит борьбу за выживание в Дивизионе B.
В стыковых матчах Украина будет играть с Болгарией.
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