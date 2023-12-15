Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины сохранила свои позиции

ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Национальная команда Украины сохранила свои позиции и осталась на 33-м месте.

Сборная Украины за последнее время провела шесть матчей в Лиге наций группы B, выиграв два матча и потерпев четыре поражения. Команда Владимира Пятенко продолжит борьбу за выживание в Дивизионе B.

В стыковых матчах Украина будет играть с Болгарией.

В рейтинге лидируют Испания, США и Франция.