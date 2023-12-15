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Чемпионат Европы
15 декабря 2023, 12:28 |
215
0

Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины сохранила свои позиции

Команда осталась на 33-м месте

15 декабря 2023, 12:28 |
215
0
Рейтинг ФИФА. Женская сборная Украины сохранила свои позиции
УАФ

ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Национальная команда Украины сохранила свои позиции и осталась на 33-м месте.

Сборная Украины за последнее время провела шесть матчей в Лиге наций группы B, выиграв два матча и потерпев четыре поражения. Команда Владимира Пятенко продолжит борьбу за выживание в Дивизионе B.

В стыковых матчах Украина будет играть с Болгарией.

В рейтинге лидируют Испания, США и Франция.

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Стало известно, с кем сыграет женская сборная Украины в стыках Лиги наций
Женская сборная Украины узнает соперника в стыковых матчах Лиги наций
рейтинг ФИФА женская сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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