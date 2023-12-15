Сегодня, 15 декабря 2023 года празднует день рождения защитник национальной сборной Украины по футболу и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Футболисту исполнилось 27 лет.

Наибольшую части своей взрослой карьеры Александр провел в Английской Премьер-лиге. За более чем 6 лет нахождения в Англии Зинченко отыграл 118 матчей в местном чемпионате, отметившись 2 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Сейчас украинец защищает цвета лондонского «Арсенала», в который перебрался летом 2022 года.

ВИДЕО Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем рождения