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Англия
15 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:05
395
0

ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения

Украинскому защитнику исполнилось 27 лет

15 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:05
395
0
ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 15 декабря 2023 года празднует день рождения защитник национальной сборной Украины по футболу и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. Футболисту исполнилось 27 лет.

Наибольшую части своей взрослой карьеры Александр провел в Английской Премьер-лиге. За более чем 6 лет нахождения в Англии Зинченко отыграл 118 матчей в местном чемпионате, отметившись 2 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Сейчас украинец защищает цвета лондонского «Арсенала», в который перебрался летом 2022 года.

ВИДЕО Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем рождения

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу день рождения видео
Источник ФК Арсенал Лондон
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